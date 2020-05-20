В России сложилась настоящая симфония национальностей и вероисповеданий, рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель российского Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко

Серенко: Пандемический кризис ускорит процесс перерождения российской элиты © предоставлено Андреем Серенко

«Все среднеазиатские страны практически мусульманские, и там проблема идеологии стоит гораздо более остро, чем для России. Россия может себе позволить не иметь государственной идеологии в столь жесткой форме, в которой нуждаются страны Центральной Азии. В Центральной Азии необходима либо исламская идеология, либо идеология, которая является достойной альтернативой исламскому мировоззрению», — рассказал Андрей Серенко

Кризис, усиленный пандемией, показал, что среднеазиатские страны нуждаются в серьезной экономической реорганизации и в появлении своих идеологических моделей, добавил эксперт.

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