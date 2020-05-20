По его словам, именно это является сильным ресурсом России. В Средней Азии, напротив, фактор радикального ислама оказывает влияние на все без исключения страны.
«Все среднеазиатские страны практически мусульманские, и там проблема идеологии стоит гораздо более остро, чем для России. Россия может себе позволить не иметь государственной идеологии в столь жесткой форме, в которой нуждаются страны Центральной Азии. В Центральной Азии необходима либо исламская идеология, либо идеология, которая является достойной альтернативой исламскому мировоззрению», — рассказал Андрей Серенко
Кризис, усиленный пандемией, показал, что среднеазиатские страны нуждаются в серьезной экономической реорганизации и в появлении своих идеологических моделей, добавил эксперт.
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