Кризис, усиленный пандемией, показал, что среднеазиатские страны нуждаются в серьезной экономической реорганизации и в появлении своих идеологических моделей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель российского Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко

Серенко: Пандемический кризис ускорит процесс перерождения российской элиты © предоставлено Андреем Серенко

Собеседник издания напомнил, что Средняя Азия — это исламский регион, поэтому фактор радикального ислама оказывает влияние на все без исключения страны.

«Будем надеяться на лучшее, потому что, если бабахнет в Центральной Азии, никому не покажется мало, особенно нам, потому что России все равно придется вмешиваться. Потому что это наше мягкое подбрюшье. Под дых мы сами себе удар пропустить не можем», — рассказал Андрей Серенко.

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