Серенко: Пандемический кризис ускорит процесс перерождения российской элиты
Серенко: Пандемический кризис ускорит процесс перерождения российской элиты
© предоставлено Андреем Серенко
По его словам, в Центральной Азии необходима либо исламская идеология, либо идеология, которая является достойной альтернативой исламскому мировоззрению. 

Собеседник издания напомнил, что Средняя Азия — это исламский регион, поэтому фактор радикального ислама оказывает влияние на все без исключения страны.

«Будем надеяться на лучшее, потому что, если бабахнет в Центральной Азии, никому не покажется мало, особенно нам, потому что России все равно придется вмешиваться. Потому что это наше мягкое подбрюшье. Под дых мы сами себе удар пропустить не можем», — рассказал Андрей Серенко.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 