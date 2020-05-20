По его словам, в Центральной Азии необходима либо исламская идеология, либо идеология, которая является достойной альтернативой исламскому мировоззрению.
Собеседник издания напомнил, что Средняя Азия — это исламский регион, поэтому фактор радикального ислама оказывает влияние на все без исключения страны.
«Будем надеяться на лучшее, потому что, если бабахнет в Центральной Азии, никому не покажется мало, особенно нам, потому что России все равно придется вмешиваться. Потому что это наше мягкое подбрюшье. Под дых мы сами себе удар пропустить не можем», — рассказал Андрей Серенко.
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