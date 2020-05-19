США безвозмездно направит в Россию аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Lenta.ru во вторник, 19 мая

«Планируется два рейса, которые доставят эти аппараты для медицинских учреждений (…)», — заявил Лавров.

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Поставки российской помощи в США, по словам министра, также были безвозмездны.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп предложил пожертвовать и отправить 200 аппаратов ИВЛ — первые 50 будут высланы уже 20 мая.