«Планируется два рейса, которые доставят эти аппараты для медицинских учреждений (…)», — заявил Лавров.
Он выразил надежду, что помощь Штатов поможет России преодолеть эпидемию коронавируса. Москва и далее готова сотрудничать с Вашингтоном, в частности, в области разработки вакцины.
Поставки российской помощи в США, по словам министра, также были безвозмездны.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп предложил пожертвовать и отправить 200 аппаратов ИВЛ — первые 50 будут высланы уже 20 мая.