Новым очагом эпидемии коронавируса может стать Латинская Америка, считают эксперты. Об этом во вторник, 19 мая, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Der Spiegel

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк зафиксирован рекордный рост заболеваемости и смертности от коронавируса.

В некоторых городах ситуация сравнима с пиком эпидемии в США и Европе. Отмечается, что показатели в столице Перу Лиме сопоставимы с худшим месяцем эпидемии в Париже. В бразильском городе Манаус, где проживают два миллиона человек, смертность увеличилась в два раза — такая статистика была характерна для Лондона и Мадрида.

Кроме того, в Бразилии уже начали прибегать к массовым захоронениям умерших от COVID-19 пациентам — их хоронят в сложенных друг на друга гробах. При этом в стране проводится мало тестов на COVID-19.

По мнению врачей из Сан-Паулу, Бразилия может приблизиться к 100 тыс. смертей от коронавируса, и «худшее еще впереди». Такие прогнозы вызваны недостаточно жесткими карантинными мерами и несерьезным отношением к пандемии президента Бразилии Жаира Болсонару.

За месяц в Латинской Америке число зараженных коронавирусом увеличилось в 7 раз — до 542,6 тыс., число умерших в 8,5 раз — до 30,3 тыс. Половина всех заболевших приходится на Бразилию (254,2 тыс.), за ней идет Перу (94,3 тыс.), на третьем месте Мексика (51,6 тыс.)