Как отмечает издание, администрация клуба не имеет к животному никакого отношения. По их словам, львенка принес с собой один из гостей заведения. Также сообщается, что у животного был усталый и измученный вид.
В разделе анонсов мероприятий на сайте клуба указано, что 15 и 16 мая было открытие музыкального сезона.
«15 и 16 мая — Park Residence открывает музыкальный сезон. Приглашаем всех провести эти выходные вместе с нами. За пультом играют наши резиденты», — говорится в сообщении.
Также «Думская» сообщила, что в ходе заседания комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение, что полиция в ближайшие дни начнет жестко реагировать на нарушения карантинных норм в работе ресторанов, кафе и ночных клубов, которые в последнее время активизировали работу.