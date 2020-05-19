Один из посетителей ночного клуба Park Residence в Одессе, который открылся, несмотря на карантин, принес живого львенка, с которым фотографировались другие посетители. Об этом 19 мая сообщает «Думская»

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В разделе анонсов мероприятий на сайте клуба указано, что 15 и 16 мая было открытие музыкального сезона.

«15 и 16 мая — Park Residence открывает музыкальный сезон. Приглашаем всех провести эти выходные вместе с нами. За пультом играют наши резиденты», — говорится в сообщении.

Также «Думская» сообщила, что в ходе заседания комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение, что полиция в ближайшие дни начнет жестко реагировать на нарушения карантинных норм в работе ресторанов, кафе и ночных клубов, которые в последнее время активизировали работу.