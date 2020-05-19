На волне ажиотажа «Почта Донбасса» выпустила магниты и лимитированные футболки с изображением тех самых легендарных почтовых марок, раскупленных филателистами в считанные часы. Об этом во вторник, 19 мая, сообщил Telegram-канал Украина.ру со ссылкой на пресс-службу «Почты Донбасса»

«Три самые популярные марки в акриле и, конечно, ограниченный выпуск;) Реплик не будет — даём слово», — сообщает «Почта Донбасса».

В ДНР за три часа раскупили тираж уникальных почтовых карточек ко Дню Победы © Telegram-канал Украина.ру выпустить с изображением самой популярной марки — с портретом Иосифа Сталина. Выйдут они лимитированной серией — всего 10 экземпляров.

В декабре 2019 года «Почта Донбасса» представила почтовую марку, выпуск которой был приурочен ко дню рождения Сталина. Позже эта же марка была представлена на открытке, посвященной 75-й годовщине Великой Победы. Тираж как марок, так и открыток был раскуплен в считанные часы.