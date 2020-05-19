По словам Верещук, речь идет о лидере так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифании Думенко и Украинской греко-католической церкви Святославе Шевчуке.
«Если это поможет процессу — да, я считаю, что мы должны расширить представительство ровно настолько, насколько это будет нужно, и чтобы это вызвало акцептацию и принятие в обществе… У нас есть авторитеты, на которых мы можем полагаться, и это, в том числе, религиозные авторитеты. Если это будет Епифаний или, например, господин Шевчук, я думаю, что это точно не навредит делу», — заявила она.
При этом Верещук не считает, что присутствие данных религиозных лидеров может вызвать неоднозначную реакцию со стороны представителей ДНР и ЛНР может вызвать проблему.