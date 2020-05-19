Главы украинских церквей могли бы войти в состав Трехсторонней контактной группы в Минске по предложению вице-премьера Алексея Резникова. Об этом 19 мая заявила депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук в эфире «Obozrevatel.TV»

В Греции предали анафеме Епифания © пресс-служба президента Украины / Михайло Палінчак | пресс-служба президента Украины / Михайло Палінчак | Перейти в фотобанк Епифании Думенко и Украинской греко-католической церкви Святославе Шевчуке.

«Если это поможет процессу — да, я считаю, что мы должны расширить представительство ровно настолько, насколько это будет нужно, и чтобы это вызвало акцептацию и принятие в обществе… У нас есть авторитеты, на которых мы можем полагаться, и это, в том числе, религиозные авторитеты. Если это будет Епифаний или, например, господин Шевчук, я думаю, что это точно не навредит делу», — заявила она.

При этом Верещук не считает, что присутствие данных религиозных лидеров может вызвать неоднозначную реакцию со стороны представителей ДНР и ЛНР может вызвать проблему.