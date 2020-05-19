Отмечается, что в ходе следствия были допрошены пострадавшие, проведен следственный эксперимент, судебно-медицинская и баллистическая экспертизы.
«Изъяты вещественные доказательства, совокупностью которых установлена причастность Атамбаева и Каната Сагымбаева (телохранитель — ред.) к убийству Усенбека Ниязбекова (погибший спецназовец — ред.) и покушению на убийство других потерпевших», — говорится в сообщении.
Экспертиза установила: остатки пули, которая ранила командира «Альфы», свидетельствуют о том, что она была выпущена из охотничьего ружья, принадлежащего Атанбаеву.
Силовая операция по задержанию бывшего главы Киргизии прошла 7 и 8 августа в селе Кой-Таш. В столкновениях между силовиками и сторонниками Атамбаева пострадали 136 человек, один спецназовец погиб от пулевого ранения.