Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и его телохранитель причастны к убийству заместителя командира спецподразделения «Альфа» Усенбека Ниязбекова в августе 2019 года. Об этом во вторник, 19 мая, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики

Атамбаев сдался, но кризиса не миновать. Противостояние в Киргизии может перерасти в раскол страны. Фоторепортаж © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк допрошены пострадавшие, проведен следственный эксперимент, судебно-медицинская и баллистическая экспертизы.

«Изъяты вещественные доказательства, совокупностью которых установлена причастность Атамбаева и Каната Сагымбаева (телохранитель — ред.) к убийству Усенбека Ниязбекова (погибший спецназовец — ред.) и покушению на убийство других потерпевших», — говорится в сообщении.

Экспертиза установила: остатки пули, которая ранила командира «Альфы», свидетельствуют о том, что она была выпущена из охотничьего ружья, принадлежащего Атанбаеву.

Силовая операция по задержанию бывшего главы Киргизии прошла 7 и 8 августа в селе Кой-Таш. В столкновениях между силовиками и сторонниками Атамбаева пострадали 136 человек, один спецназовец погиб от пулевого ранения.