В Чехии зафиксировали резкий прирост количества зараженных коронавирусом: за последние сутки COVID-19 диагностировали у 111 человек – в последний раз рубеж в 100 зараженных страна пересекала 30 апреля. Об этом во вторник, 19 мая, сообщило агентство РИА Новости

«Суточный рубеж в 100 и более заболеваний COVID-19 преодолен в понедельник впервые с 30 апреля. В понедельник положительный результат тестирования получен у 111 человек, днем ранее было зарегистрировано лишь 20 новых больных. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом, начиная с 1 марта, составило 8,5 тысячи человек, выздоровели 5,6 тысячи, скончались 299 человек. В настоящее время лечение проходят 2,6 тысячи человек, более 85% из них лечатся в домашних условиях», — сообщили в Минздраве республики.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Согласно последним данным, в Чехии зарегистрировано 8,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, 299 человек скончались, 5,6 тысячи выздоровели.