«Суточный рубеж в 100 и более заболеваний COVID-19 преодолен в понедельник впервые с 30 апреля. В понедельник положительный результат тестирования получен у 111 человек, днем ранее было зарегистрировано лишь 20 новых больных. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом, начиная с 1 марта, составило 8,5 тысячи человек, выздоровели 5,6 тысячи, скончались 299 человек. В настоящее время лечение проходят 2,6 тысячи человек, более 85% из них лечатся в домашних условиях», — сообщили в Минздраве республики.
Медики предполагают, что на заболеваемость могли повлиять майские праздники, во время которых многие граждане нарушали режим самоизоляции.
Согласно последним данным, в Чехии зарегистрировано 8,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, 299 человек скончались, 5,6 тысячи выздоровели.