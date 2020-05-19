По словам сотрудницы ЦИК Лидии Ермошиной, в команде оппозиционного политика Николая Станкевича был человек, зараженный коронавирусом, — он пришел с ним, чтобы подать документы для регистрации кандидатом в президенты Белоруссии. Диагноз COVID-19 подтвердился у супруги Станкевича — Марины Адамович.
«Наверное, хотелось плюнуть в мою приемную, чтобы уж заразить навсегда. Так сказать, чтобы получилось. И потом, когда ее все-таки смогли изолировать и посадить на карантин, вы знаете, кого она (Марина Адамович. — Ред.) назвала контактом первого уровня? Человека, который принимал у нее документы, нашего главного юриста Галину Васильевну. Для того чтобы просто вывести из работоспособного состояния весь аппарат. Вот методы работы этой группы!» — возмутилась Ермошина.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Станкевичу и его соратникам было отказано в регистрации в качестве кандидатов.