Представительница Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии обвинила оппозиционного политика в попытке заразить сотрудников ЦИК коронавирусом. Об этом во вторник, 19 мая, сообщил портал tut.by

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Лидии Ермошиной, в команде оппозиционного политика Николая Станкевича был человек, зараженный коронавирусом, — он пришел с ним, чтобы подать документы для регистрации кандидатом в президенты Белоруссии. Диагноз COVID-19 подтвердился у супруги Станкевича — Марины Адамович.

«Наверное, хотелось плюнуть в мою приемную, чтобы уж заразить навсегда. Так сказать, чтобы получилось. И потом, когда ее все-таки смогли изолировать и посадить на карантин, вы знаете, кого она (Марина Адамович. — Ред.) назвала контактом первого уровня? Человека, который принимал у нее документы, нашего главного юриста Галину Васильевну. Для того чтобы просто вывести из работоспособного состояния весь аппарат. Вот методы работы этой группы!» — возмутилась Ермошина.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Станкевичу и его соратникам было отказано в регистрации в качестве кандидатов.