«Карантин-сериал "За окном" снимали дистанционно через окна и балконы квартир, в которых живут актеры, с помощью беспилотников. В каждой серии — отдельная история о том, как украинцы переживают карантин, введенный из-за коронавируса», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что эпизоды сняты в разных жанрах: комедия, драма, мелодрама, хоррор, мистика, фантастика и тому подобное.
Съемки проходили в Киеве и Одессе. Режиссеры руководили процессом дистанционно из собственных квартир. Звук актеры записывали самостоятельно. Композитор, звукорежиссер и режиссер монтажа работали дома в условиях изоляции. Репетиции короткометражек происходили онлайн. Известно, что исполнителем одной из ролей в сериале является актер «Маски-шоу» Георгий Делиев.