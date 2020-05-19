Сериал «За окном», съемки которого проходили в условиях карантина с помощью беспилотников, содержит 18 серий с отдельными историями в разных жанрах. Об этом 19 мая сообщает «Детектор Медиа»

Кому пандемия, а кому и мать родная Также отмечается, что эпизоды сняты в разных жанрах: комедия, драма, мелодрама, хоррор, мистика, фантастика и тому подобное. Съемки проходили в Киеве и Одессе. Режиссеры руководили процессом дистанционно из собственных квартир. Звук актеры записывали самостоятельно. Композитор, звукорежиссер и режиссер монтажа работали дома в условиях изоляции. Репетиции короткометражек происходили онлайн. Известно, что исполнителем одной из ролей в сериале является актер «Маски-шоу» Георгий Делиев.