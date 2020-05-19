Отмечается, что уже более двух лет продолжается «масштабная информационная война против УАФ». Также сообщается, что с созданием временной следственной комиссии футболисты надеялись, что депутаты вместе с правоохранительными органами изучат все аспекты реализации программы и дадут четкие ответы: было ли тут злоупотребление или все обвинения в адрес УАФ надуманные.
Также в заявлении обладателей «Золотого мяча» разных лет говорится, что есть серьезное опасение, что для кого-то важнее само существование такой комиссии, как технологии для новых манипуляций, а не объективные результаты ее работы.
«Искренне надеялись, что 6 месяцев — достаточный срок, чтобы разобраться в проблеме. Но за этот период сложилось впечатление, что целью работы было не определение истины, а создание нового инструмента для манипуляций по этой теме… Просим вас не допустить политизации работы ВСК, исключить политику при рассмотрении вопроса о продлении ее работы», — говорится в заявлении.