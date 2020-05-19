Легенды советского и украинского футбола Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко обратились к спикеру Рады Дмитрию Разумкову с требованием разобраться, почему временная следственная комиссия парламента затягивает рассмотрение вопроса возможных нарушений законодательства главой УАФ Андреем Павелко. Об этом 19 мая сообщается в Facebook Беланова

Депутаты Рады возьмутся за борьбу с коррупцией в украинском футболе © Facebook, Андрей Павелко

Также в заявлении обладателей «Золотого мяча» разных лет говорится, что есть серьезное опасение, что для кого-то важнее само существование такой комиссии, как технологии для новых манипуляций, а не объективные результаты ее работы.

«Искренне надеялись, что 6 месяцев — достаточный срок, чтобы разобраться в проблеме. Но за этот период сложилось впечатление, что целью работы было не определение истины, а создание нового инструмента для манипуляций по этой теме… Просим вас не допустить политизации работы ВСК, исключить политику при рассмотрении вопроса о продлении ее работы», — говорится в заявлении.