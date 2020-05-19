Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая пришла в парламент в вязаной маске, которая не выполняет свою функцию защиты, а скорее выглядит как декоративный аксессуар. Соответствующее фото 19 мая она опубликовала в Facebook

«В аптеке не было — зашел в секс-шоп?»: соратник Порошенко удивил своей защитой от коронавируса © Facebook/Iryna Gerashchenko

Пользователи сети резко отреагировали на фото.

«Если вдуматься, то эта дырявая маска от вирусов, в каждую ячейку которой пролезет не только вирус со всей семьей…» ‒ написала активистка и блогер Елена Монова.

«Уж избрали, так избрали. Я бы даже сказал, вызбрали», ‒ написал журналист Виктор Трегубов.

«Лиза у себя пишет, что ее температура утром еле добиралась до 34 градусов. 34 градуса. Бойтесь ходячих мертвецов», ‒ написал Назар Приходько.

«А вы видели вязаную розовую маску Богуцкой в сеточку? Не видели? Вот и славно! И не смотрите! Зрелище не для слабонервных», ‒ написала политик Алена Яхно.