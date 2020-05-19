«Сегодня утром при входе в парламент оказалось, что у меня температура едва набирает 34°С. Остываю. Позже поняла, в чем причина. Это вирус умер. Не смог преодолеть барьер моей коронной маски!» ‒ написала она в Facebook.
Пользователи сети резко отреагировали на фото.
«Если вдуматься, то эта дырявая маска от вирусов, в каждую ячейку которой пролезет не только вирус со всей семьей…» ‒ написала активистка и блогер Елена Монова.
«Уж избрали, так избрали. Я бы даже сказал, вызбрали», ‒ написал журналист Виктор Трегубов.
«Лиза у себя пишет, что ее температура утром еле добиралась до 34 градусов. 34 градуса. Бойтесь ходячих мертвецов», ‒ написал Назар Приходько.
«А вы видели вязаную розовую маску Богуцкой в сеточку? Не видели? Вот и славно! И не смотрите! Зрелище не для слабонервных», ‒ написала политик Алена Яхно.