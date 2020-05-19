Служба безопасности Украины утверждает, что взять интервью у Натальи Поклонской и Игоря Гиркина (Стрелкова) было личной инициативой журналиста Дмитрия Гордона, а не по согласованию с ведомством, чтобы получить дополнительные доказательства о войне в Донбассе. Об этом 19 мая сообщается на странице СБУ в Facebook

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