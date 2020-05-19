Минтранспорта Испании возобновило прямое авиа- и корабельное сообщение с Италией, приостановленное из-за пандемии коронавируса 10 марта. Об этом во вторник, 19 мая, сообщило издание «Европейская правда» со ссылкой на Europa Press

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк составят круизные суда.

Кроме того, прибывшим из Италии путешественникам, как и любым другим иностранцам, будет необходимо пройти двухнедельный карантин, чтобы исключить заражение коронавирусом.

В Испании до 24 мая действует режим чрезвычайного положения, который, вероятнее всего, вскоре будет продлен еще на один месяц. При этом власти страны планируют открыть границы для путешественников уже с июня.

Италия же готовится принимать туристов из стран Шенгенской зоны уже с 3 июня.