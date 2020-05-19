Отмечается, что исключение составят круизные суда.
Кроме того, прибывшим из Италии путешественникам, как и любым другим иностранцам, будет необходимо пройти двухнедельный карантин, чтобы исключить заражение коронавирусом.
В Испании до 24 мая действует режим чрезвычайного положения, который, вероятнее всего, вскоре будет продлен еще на один месяц. При этом власти страны планируют открыть границы для путешественников уже с июня.
Италия же готовится принимать туристов из стран Шенгенской зоны уже с 3 июня.