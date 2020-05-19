Так, Армения и Белоруссия не принимают предложенную общую для стран ЕАЭС формулу для расчета стоимости газа.

«Что касается предлагаемого нашими армянскими и белорусскими друзьями единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа, то мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭС пока еще не достигнут», — заявил глава государства.

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© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
По его словам, пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал.

Общую формулу для стран ЕАЭС пока поддержали только Россия, Казахстан и Киргизия.

В состав ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Молдавия. 