Так, Армения и Белоруссия не принимают предложенную общую для стран ЕАЭС формулу для расчета стоимости газа.
«Что касается предлагаемого нашими армянскими и белорусскими друзьями единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа, то мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭС пока еще не достигнут», — заявил глава государства.
По его словам, пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал.
Общую формулу для стран ЕАЭС пока поддержали только Россия, Казахстан и Киргизия.
В состав ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Молдавия.