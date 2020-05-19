Уровень интеграции Евразийского экономического союза (ЕАЭС) еще недостаточен для применения единой формулы тарифов на газ. Об этом во вторник, 19 мая, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости

Так, Армения и Белоруссия не принимают предложенную общую для стран ЕАЭС формулу для расчета стоимости газа.

«Что касается предлагаемого нашими армянскими и белорусскими друзьями единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа, то мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭС пока еще не достигнут», — заявил глава государства.

Газовая зависть: Европа осознала, что Россия добилась успеха с Турцией и Китаем © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Общую формулу для стран ЕАЭС пока поддержали только Россия, Казахстан и Киргизия.

В состав ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Молдавия.