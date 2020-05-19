Алексею Навроцкому было 48 лет.
«В ночь с 18 на 19 мая в реанимации четвертой городской больницы ушел из жизни главный врач больницы Навроцкий Алексей Владимирович. Это организатор и врач с большой буквы, врач-анестезиолог, который оказывал медицинскую помощь пациентам. Сегодня это пациенты, которые больны коронавирусной инфекцией, и именно коронавирусная инфекция убила этого человека», — рассказала Пащенко.
По ее словам, главврач заразился коронавирусом около трех недель назад, заболевание протекало остро, с высокой температурой и практически сразу осложнилось двусторонней пневмонией. Навроцкий находился на аппарате искусственной вентиляции легких.
Более 20 лет он посвятил медицине — работал анестезиологом-реаниматологом, а во время пандемии оказался на передовой борьбы с инфекцией.
По данным на 18 мая, в республике выявлено 328 случаев заражения COVID-19, два пациента скончались, один из них — от сопутствующего заболевания. Луганская многопрофильная больница №4 была переквалифицирована для оказания помощи больных с коронавирусом.