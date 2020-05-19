В Луганске умер главный врач многопрофильной больницы №4 Алексей Навроцкий, у которого ранее был диагностирован коронавирус. Об этом во вторник, 18 мая, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, передает РИА Новости

Алексею Навроцкому было 48 лет.

«В ночь с 18 на 19 мая в реанимации четвертой городской больницы ушел из жизни главный врач больницы Навроцкий Алексей Владимирович. Это организатор и врач с большой буквы, врач-анестезиолог, который оказывал медицинскую помощь пациентам. Сегодня это пациенты, которые больны коронавирусной инфекцией, и именно коронавирусная инфекция убила этого человека», — рассказала Пащенко.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Более 20 лет он посвятил медицине — работал анестезиологом-реаниматологом, а во время пандемии оказался на передовой борьбы с инфекцией.

По данным на 18 мая, в республике выявлено 328 случаев заражения COVID-19, два пациента скончались, один из них — от сопутствующего заболевания. Луганская многопрофильная больница №4 была переквалифицирована для оказания помощи больных с коронавирусом.