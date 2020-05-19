Он сравнил ситуацию на Украине и Польше. По его словам, схожесть сценариев распространения вируса свидетельствует о том, что Украина будет все еще находиться на плато.
«Однако мы не можем учитывать сезонность. Так как мы еще не понимаем, как вирус себя будет вести летом в наших условиях. Вопрос в том, что мы говорим, что мы где-то до 22 июня будем продлевать карантин, но он будет адаптивный со смягчительными мерами, но все будет зависеть от эпидситуации», — заявил он.
В случае стремительного снижения заболеваний, по его словам, карантин может быть отменен преждевременно.