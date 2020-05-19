«К защите от коронавируса нужно относиться серьезно. Но волна жары может быть опасна сама по себе. На основе рекомендаций специалистов я поручил генеральному директору Минздрава подписать разрешение на нахождение без масок в школьных классах и в общественных местах», — написал Эдельштейн в своей Twitter.
Согласно новому распоряжению министерства, без масок разрешено находиться на улицах и на территориях школ, а также в помещениях, не оборудованных кондиционером.
Соответствующее решение было принято после того, как Ассоциация педиатров Израиля обратилась с требованием отменить ношение масок в школах при жаркой погоде.
Разрешение не надевать маски пока будет действовать до 26 мая. Стоит отметить, что в последние дни дневная температура в большинстве районов Израиля превышает 40 градусов по Цельсию.
Согласно последним данным, в Израиле зафиксировано 16,6 тысячи случаев заражения COVID-19, 276 заболевших скончались, 13,2 тыс. выздоровели.