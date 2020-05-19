Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн отменил приказ об обязательном ношении масок на улицах и в школах из-за экстремально жаркой погоды. Об этом во вторник, 19 мая, сообщило агентство РИА Новости

«К защите от коронавируса нужно относиться серьезно. Но волна жары может быть опасна сама по себе. На основе рекомендаций специалистов я поручил генеральному директору Минздрава подписать разрешение на нахождение без масок в школьных классах и в общественных местах», — написал Эдельштейн в своей Twitter.

Согласно новому распоряжению министерства, без масок разрешено находиться на улицах и на территориях школ, а также в помещениях, не оборудованных кондиционером.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Разрешение не надевать маски пока будет действовать до 26 мая. Стоит отметить, что в последние дни дневная температура в большинстве районов Израиля превышает 40 градусов по Цельсию.

Согласно последним данным, в Израиле зафиксировано 16,6 тысячи случаев заражения COVID-19, 276 заболевших скончались, 13,2 тыс. выздоровели.