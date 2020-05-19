На Украине с начала эпидемии зафиксировано 18 876 случаев коронавируса, 548 летальных, 5632 пациента выздоровели. Об этом 19 мая сообщает Минздрав Украины в Telegram

«По состоянию на 9:00 19 мая в Украине 18 876 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 548 летальных, 5632 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 260 новых случаев», — говорится в сообщении.

Коронавирус: мнение врачей из США. Тайна исчезнувшего исследования © REUTERS, Brian Snyder

Около тысячи случаев зафиксированы в Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Киевской и Ровенской областях.

В других регионах заболевших около 900 и меньше.

По состоянию на утро 19 мая в центральную лабораторию поступило 945 обращений. Всего с начала 2020 года поступило 47 174 сообщения о подозрении на COVID-19.