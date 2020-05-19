«По состоянию на 9:00 19 мая в Украине 18 876 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 548 летальных, 5632 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 260 новых случаев», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 2742 и 2359 человек соответственно.
Около тысячи случаев зафиксированы в Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Киевской и Ровенской областях.
В других регионах заболевших около 900 и меньше.
По состоянию на утро 19 мая в центральную лабораторию поступило 945 обращений. Всего с начала 2020 года поступило 47 174 сообщения о подозрении на COVID-19.