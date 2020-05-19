Добыча нефти на сланцевых месторождениях в США в июне сократится на 2,5% по сравнению с маем, пишет РИА Новости со ссылкой на управление энергетической информации (EIA) Минэнерго Соединенных Штатов

Сокращение добычи составит 197 тыс. баррелей в сутки (б/с) до 7,822 млн б/с.

EIA также ждет общего сокращения добычи газа на сланцевых месторождениях на 779 тысяч кубических футов, до 81,47 миллиарда кубических футов в сутки в июне.

При этом, согласно данным EIA, американские производители смогут быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть.

Добыча сланцевого газа в США в ближайшее время обвалится — «Газпром» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 млн б/с, от которых, по аналогии со всеми, идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.