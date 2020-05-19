Журналист Дмитрий Гордон брал интервью у бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина) в «содружестве со спецслужбами». Соответствующее заявление он сделал накануне на своей странице в YouTube

«У многих людей возникло непонимание, почему Дмитрий Гордон, который всегда отстаивал украинскую позицию, берет интервью у Поклонской и Гиркина. Многие люди — недальновидные, необразованные, непонимающие — поспешили заклеймить за это меня позором… Говорю для понимающих. Эти интервью были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами…» — заявил Гордон.

Гордон против Украины © Facebook, Дмитрий Гордон | Facebook, Дмитрий Гордон | Перейти в фотобанк Натальи Поклонской, уже находятся в Гааге и будут использованы как доказательства «аннексии Россией Крыма и развязывании войны в Донбассе».

Ранее на журналиста обрушилась критика в связи с интервью, которое он взял у экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской. При этом, по словам Гордона, за массой негативных комментариев под роликом с интервью стоят боты из «ботоферм» экс-президента Петра Порошенко, лидера «ОПЗЖ» Виктора Медведчука и «фээсбэшные боты из России».