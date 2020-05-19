Цены на нефть на мировых рынках по состоянию на утро 19 мая растут уже пятый день. Драйвером роста во вторник стали новости об успешном испытании вакцины от коронавируса, пишет «Прайм» со ссылкой на данные торгов

«По состоянию на 8.33 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,29%, до 34,91 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,35%, до 31,76 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI, которые истекают 19 мая, тем временем дорожали на 2,29%, до 32,55 доллара», — сообщает агентство.

«Выполняйте обязательства!» Глава ОПЕК призвал сокращать добычу нефти добровольно © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Оптимизм на сырьевом рынке также обусловлен сокращением объемов добычи на фоне роста спроса, так как все больше стран ослабляют карантинные ограничения.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне, 7,7 млн б/с во втором полугодии и 5,8 млн б/с далее до конца апреля 2022 года.

Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 млн б/с, от которых, по аналогии со всеми, идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.