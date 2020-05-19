«По состоянию на 8.33 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,29%, до 34,91 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,35%, до 31,76 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI, которые истекают 19 мая, тем временем дорожали на 2,29%, до 32,55 доллара», — сообщает агентство.
Занимающаяся разработкой вакцины от COVID-19 компания Moderna 19 мая заявила о том, что ее препарат показал хорошие результаты в ходе клинических испытаний.
Оптимизм на сырьевом рынке также обусловлен сокращением объемов добычи на фоне роста спроса, так как все больше стран ослабляют карантинные ограничения.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне, 7,7 млн б/с во втором полугодии и 5,8 млн б/с далее до конца апреля 2022 года.
Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 млн б/с, от которых, по аналогии со всеми, идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.