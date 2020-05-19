В Дании в рамках снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, возобновили работу рестораны и пабы. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщило агентство «Интерфакс»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк разрешили работать при условии, что посетители будут размещаться на расстоянии 1 метра друг от друга.

Кроме того, в Дании больше не является обязательным ношение масок, а местные жители могут собираться в группы до 10 человек.

Ранее также стало известно, что в стране возобновили работу детсады, начальные школы, салоны красоты и другие предприятия малого бизнеса. Предполагается, что в июне откроются кинотеатры, зоопарки и музеи.

Согласно последним данным, в Дании зафиксировано 11,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, 548 человек скончались, 9,4 тыс. выздоровели.