В Киеве неизвестные взломали кабинет замминистра юстиции Ольги Онищук. Об этом она сама сообщила на своей странице в Facebook в понедельник, 18 мая

«Еще несколько месяцев назад я писала о преодолении сложной полосы препятствий в режиме бешеного нагрузки — как физической, так и психологической. О систематических угрозах и запугивании. Об ощущении постоянного «стороннего» наблюдения, о попытках дискредитировать честное имя и деловую репутацию. Сейчас недовольство различных «групп влияния» решениями Министерства юстиции, которые принимаются не в их пользу, только нарастает. Видимо, им сложно смириться с тем, что и в дальнейшем они будут получать только законные решения Минюста!», — написала Онищук.

Минюст Украины предложил объявить «коронавирусную» амнистию © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Обстоятельства происшествия пока выясняются, помещение проверяется на наличие ядов и взрывчатки.