По словам главы Белого дома, его администрация провела расследование якобы неэффективной работы организации во время пандемии.
«Эта проверка подтвердила многие серьезные опасения, которые я поднимал последний месяц, и выявила другие, на которые должна была реагировать ВОЗ, особенно тревожащее отсутствие независимости организации от КНР», — отметил президент.
Трамп заявил, что если в течение 30 дней ВОЗ не проведет реформы, которых требуют Штаты, то Вашингтон полностью прекратит ее финансирование и пересмотрит членство США.
Документ глава государства направил генеральному директору организации Тедросу Аданому Гебрейесусу.
This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020
Вашингтон принял решение приостановить финансирование ВОЗ в середине апреля. По словам Трампа, такая мера будет действовать, пока не будут расследованы ошибки организации в реагировании на пандемию коронавируса.