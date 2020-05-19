Вирусная война. Трамп атакует Китай, демократы атакуют Трампа
Вирусная война. Трамп атакует Китай, демократы атакуют Трампа
© РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк
По словам главы Белого дома, его администрация провела расследование якобы неэффективной работы организации во время пандемии.

«Эта проверка подтвердила многие серьезные опасения, которые я поднимал последний месяц, и выявила другие, на которые должна была реагировать ВОЗ, особенно тревожащее отсутствие независимости организации от КНР», — отметил президент.

Трамп заявил, что если в течение 30 дней ВОЗ не проведет реформы, которых требуют Штаты, то Вашингтон полностью прекратит ее финансирование и пересмотрит членство США.

Документ глава государства направил генеральному директору организации Тедросу Аданому Гебрейесусу.

Вашингтон принял решение приостановить финансирование ВОЗ в середине апреля. По словам Трампа, такая мера будет действовать, пока не будут расследованы ошибки организации в реагировании на пандемию коронавируса.