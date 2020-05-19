Президент США Дональд Трамп направил в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) письмо, в котором выдвинул ей ультиматум. Об этом он сообщил в своем Twitter во вторник, 19 мая

Вирусная война. Трамп атакует Китай, демократы атакуют Трампа © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«Эта проверка подтвердила многие серьезные опасения, которые я поднимал последний месяц, и выявила другие, на которые должна была реагировать ВОЗ, особенно тревожащее отсутствие независимости организации от КНР», — отметил президент.

Трамп заявил, что если в течение 30 дней ВОЗ не проведет реформы, которых требуют Штаты, то Вашингтон полностью прекратит ее финансирование и пересмотрит членство США.

Документ глава государства направил генеральному директору организации Тедросу Аданому Гебрейесусу.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020

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Вашингтон принял решение приостановить финансирование ВОЗ в середине апреля. По словам Трампа, такая мера будет действовать, пока не будут расследованы ошибки организации в реагировании на пандемию коронавируса.