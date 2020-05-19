Хотя в Китае есть политики, которые считают, что Россию нужно списать со счетов, продолжил эксперт, такая стратегия невыгодна для Пекина, и сам китайский лидер Си Цзиньпин понимает, что без России очень сложно будет строить транспортный коридор.
Специалист подчеркнул, что Москве в любом случае выгодно, чтобы коммуникации развивались через Среднюю Азию, потому что они будут проходить в итоге через Россию.
«Даже если маршрут будет идти через Казахстан, он будет входить в зону влияния РФ Нам выгодно быть ближе к этим маршрутам, чтобы мы могли на них влиять. Это лучше, чем если американцы будут влиять на китайский транзит в Индийском или Тихом океане», — пояснил Вавилов.
В принципе развитие континентальных контактов Китай-Европа не может идти без России, но Москва должна держать руку на пульсе и регулировать этот процесс, заключил собеседник издания.