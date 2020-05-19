Для того чтобы из этой ситуации Украина сделала какие-то выводы и не повторяла ошибок, продолжил эксперт, нужно, чтобы было кому делать выводы. По его мнению, правительство Дениса Шмыгаля сделать подобные выводы неспособно.
«В данной ситуации Украина будет балансировать между нестабильностью, за которой может скрываться и государственные перевороты, и развал страны, и потерю территорий, и оптимистическим сценарием, при котором прилетят инопланетяне и всех спасут», — категоричен Бондаренко.
Политолог добавил, что сценарий развития Украины будет где-то посередине между этим пессимистическим и реалистическим.