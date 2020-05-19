Украина в борьбе с пандемией стала примером того, как правительство бездумно выполняет все рекомендации Всемирной организации здравоохранения в ущерб национальным экономическим интересам. Об этом рассказал руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

«Коронавирус — это только предлог». Кость Бондаренко объяснил «телодвижения» украинских мэров © Екатерина Чеснокова

«В данной ситуации Украина будет балансировать между нестабильностью, за которой может скрываться и государственные перевороты, и развал страны, и потерю территорий, и оптимистическим сценарием, при котором прилетят инопланетяне и всех спасут», — категоричен Бондаренко.

Политолог добавил, что сценарий развития Украины будет где-то посередине между этим пессимистическим и реалистическим.