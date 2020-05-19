С учетом того, что в мире больше нет международных организаций, которые решали вопросы здравоохранения, критика в адрес ВОЗ за ее якобы неэффективную борьбу с пандемией коронавируса не вполне обоснована. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

«Вырубить авианосец». Корнилов объяснил, как новый коронавирус подтолкнет разработку биологического оружия © РИА Новости, Владимир Трефилов

Когда президент США Дональд Трамп критикует ВОЗ за то, что они не били тревогу на первых порах, продолжил политолог, то нужно понимать, что, когда ВОЗ все-таки забила тревогу и предупреждала Трампа о страшных последствиях этой пандемии, в Вашингтоне продолжали говорить, что это якобы обычный грипп, и лишь потом отреагировали.

«Это еще вопрос, кто больше виноват, гражданские власти в той или иной стране, которые вовремя не прислушивались к мнению ВОЗ и других специалистов, или ВОЗ», — подчеркнул Корнилов.

Всем хотелось бы, чтобы ВОЗ и другие международные организации предупреждали о таких болячках на начальных этапах или до того, как все это началось, но пока мы имеем то, что имеем, заключил собеседник издания.