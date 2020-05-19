Если Украина на российские деньги попыталась вступить в Евросоюз, продолжил эксперт, то теперь Польша на немецкие и французские деньги, которые она получает в рамках Евросоюза, пытается проводить антинемецкую и антифранцузскую политику, будучи союзником США.
«А у США с Германией на европейском континенте диаметрально противоположные интересы. Если бы это было игрой в пасочки, то было бы не так страшно. Но поляки уверены в том, что они это могут сделать», — указал Ищенко.
По его мнению, если бы Польша действовала как младший брат крупных европейских держав, то ее политика была бы менее русофобской, поскольку интересы России и Европы в некоторых ситуациях совпадают.
Но сейчас, подчеркнул политолог, Польша противопоставляет себя той самой Западной Европе, частью которой она себя считает, и сама Европа вскоре будет заинтересована в том, чтобы Польша исчезла с политической карты мира.
Понятно, что сегодня Польшу не будут делить как в 18 веке или перед Второй мировой войной, но когда Польша попадет в трудную геополитическую или экономическую ситуацию, никто не придет ей на помощь, заключил собеседник издания.