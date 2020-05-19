«Это будет касаться только тех стран, которые и так предусмотрены Евросоюзом и НАТО для вступления. В частности, это западные Балканы, которые в любом случае окружены странами НАТО и ЕС. Это такая географическая зона, которой заложена их логика вступления в НАТО и ЕС», — пояснил эксперт.
Однако, подчеркнул Умланд, Украине, Молдавии, Грузии и другим странам, которые стремятся в ЕС и НАТО, нужно учесть, что эти объединения станут более интровертными и на фоне пандемии станут заниматься своими внутренними проблемами.
И разговоры внутри объединений о том, что до расширения Европейского Союза должно быть сначала углубление европейской интеграции, на фоне последствий пандемии будут только усиливаться.
В то же время, добавил политолог, несмотря на все проблемы, НАТО и Евросоюз не прекратят свое существование, и между входящими в них странами может усилиться сотрудничество в вопросах здравоохранения.