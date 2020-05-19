Несмотря на пандемию коронавируса, динамика расширения Евросоюза и НАТО будет продолжаться. Но это касается только тех стран, которые и так должны были стать частью этих объединений. Об этом рассказал немецкий политолог Андреас Умланд в недавнем интервью Ukrlife.TV

США-Германия: ядерное недопонимание между союзниками по НАТО © archive.defense.gov

Однако, подчеркнул Умланд, Украине, Молдавии, Грузии и другим странам, которые стремятся в ЕС и НАТО, нужно учесть, что эти объединения станут более интровертными и на фоне пандемии станут заниматься своими внутренними проблемами.

И разговоры внутри объединений о том, что до расширения Европейского Союза должно быть сначала углубление европейской интеграции, на фоне последствий пандемии будут только усиливаться.

В то же время, добавил политолог, несмотря на все проблемы, НАТО и Евросоюз не прекратят свое существование, и между входящими в них странами может усилиться сотрудничество в вопросах здравоохранения.