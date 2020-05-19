Поскольку карантинные меры нанесли серьёзный ущерб национальным экономикам, отметил эксперт, правительствам разных стран придется принимать непопулярные решения и за счет внешней составляющей решать внутренние проблемы.
Политолог, в частности, прогнозирует, что США, а потом Евросоюз, займут резкую антикитайскую позицию, а затем будут проводить антироссийскую политику, которая может включать в себя санкции и недружественные действия в отношении «Северного потока».
«Подобное может начаться повсеместно, и в этом-то и состоит главная трагедия пандемии, что мы ничего из нее не вынесем: ни вопросы безопасности, ни все остальное. Скорее всего, будет антикитайский тренд, и параллельно будет доставаться нам», — пояснил Абзалов.
По его мнению, пандемия не приведет к вооруженному столкновению ядерных держав, но различные прокси-войны, которые сейчас ведутся в Сирии или Ливии, как происходили, так и будут происходить.