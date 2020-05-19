Главная трагедия пандемии коронавируса состоит в том, что человечество не извлечет из нее никаких выводов, касающихся международной безопасности. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Абзалов: После пандемии мир изменится так же, как он изменился после 11 сентября © РИА Новости, Владимир Трефилов

Политолог, в частности, прогнозирует, что США, а потом Евросоюз, займут резкую антикитайскую позицию, а затем будут проводить антироссийскую политику, которая может включать в себя санкции и недружественные действия в отношении «Северного потока».

«Подобное может начаться повсеместно, и в этом-то и состоит главная трагедия пандемии, что мы ничего из нее не вынесем: ни вопросы безопасности, ни все остальное. Скорее всего, будет антикитайский тренд, и параллельно будет доставаться нам», — пояснил Абзалов.

По его мнению, пандемия не приведет к вооруженному столкновению ядерных держав, но различные прокси-войны, которые сейчас ведутся в Сирии или Ливии, как происходили, так и будут происходить.