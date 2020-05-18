Печерский суд Киева в своем решении от 13 мая обязал экс-президента Украины опубликовать извинения в адрес блогера Анатолия Шария. Сообщение об этом было размещено 18 мая на сайте sharij.net

В январе прошлого года, во время поездки в Ровно, Порошенко заявил, что Шарий не является украинским журналистом и работает на РФ. Блогер в ответ подал на него в суд иск о защите чести и достоинства.

Согласно решению судебной инстанции, эти сведения были признаны ложными, выраженными в форме утверждения, а не оценки. В вердикте суда говорится, что Шарий является членом Нацсоюза журналистов Украины, перечислены издания, в которых он работал. «Паук»-шизофреник научил юных одесских копов разбойничать — Шарий © пресс-служба огувд

«Также указано, что его Youtube-канал, по данным Socialbakers, является самым популярным в Украине, и на момент обращения в суд с иском у него было свыше 2,4 млрд просмотров и более 1,8 млн подписчиков», — сказано в сообщении.

Теперь бывший глава государства должен за свой счет разместить опровержение в официальной газете «Урядовий кур'єр» («Правительственный курьер»). Кроме того, он обязан оплатить истцу судебный сбор в размере 1536 грн (около 4,2 тыс. руб.).