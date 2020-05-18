Футбольный клуб «Сеул» оказался под градом критики из-за того, что рассадил секс-кукол известного производителя на трибунах стадиона во время матча национального чемпионата. Об этом 18 мая сообщает Goal.com

Французские секс-работницы просят Макрона помочь деньгами © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк оказалось 30 манекенов: 28 женских и два мужских.

Некоторые из них держали в руках баннеры с рекламой порнографических сайтов, хотя в стране реклама порнографии запрещена.

Клуб уже принес извинения возмущенным болельщикам, хотя и настаивает, что разместил на трибунах обычные манекены. Но «Сеул» признает, что эти манекены были поставлены изготовителем секс-игрушек.

Чемпионат Южной Кореи должен был начаться в феврале, но был отложен из-за пандемии COVID-19. Новый сезон все-таки стартовал ранее в мае. Он проходит при пустых трибунах, тренеры находятся на скамейках в масках, футболистам запрещено обниматься и плеваться.