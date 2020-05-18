Суд по делу подозреваемого на Украине в государственной измене журналиста Василия Муравицкого продлил ему домашний арест, под которым он находится больше двух лет. Об этом 18 мая он сообщил в Facebook

Муравицкий отметил, что пошел третий год домашнего ареста и четвертый год преследования. Он напомнил, что его обвиняют в манипуляции общественным сознанием в пользу иностранного государства. Узник совести Василий Муравицкий: Хочу вернуться к работе – писать книги и статьи © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Будто бы я статьей на сайте подорвал целую информационную безопасность страны! Спросите, а есть такая статья в Кодексе или есть такое криминальное преступление, как манипуляция сознанием? Но, видно, судят не по Криминальному кодексу. Даже слова такого там нет, не то что статьи!» — написал он.

Также Муравицкий отметил, что за последние 5-10 лет на Украине было только несколько случаев содержания под домашним арестом на срок более двух лет. Он подчеркнул, что за два года круглосуточного и ночного ареста он ни разу его не нарушил, хотя за ним наблюдают до пяти сотрудников разных служб ежедневно. Кроме того, Муравицкий отметил, что уже около полугода дело не рассматривают.