Юрист Андрей Портнов заявил, что не планирует создавать свою политическую партию и участвовать в каких бы то ни было выборах. Он сообщил об этом в интервью изданию «Страна» 17 мая

Андрей Портнов. Биографическая справка © aportnov.com

По словам экс-замглавы АП, он мог участвовать и в минувших парламентских выборах, так как имел соответствующее приглашение от прошедшей в Верховную Раду партии.

«Но я не планирую находиться в парламенте. Я был там дважды, в парламенте, был в Администрации президента. Потом пустили слух, что я пойду на довыборы в Харьковской области, но, как видите, в них я не участвовал. Я не собираюсь создавать политическую силу… Я не буду даже никого поддерживать на местных выборах, потому что хочу сохранить тотальную независимость. Самая большая ценность — это свобода и независимость», — заявил он.

Портнов также отметил, что уровень уважения к нардепам на Украине низкий и их влияние минимально.