«Если ты не едешь в Лукьяновское СИЗО, Лукьяновское СИЗО едет к тебе. Попросил помощников привезти мне для проверки обед, который приготовили заключенным (работников СИЗО, конечно, не предупреждали). Коллеги проконтролировали — брали из общей посуды», — написал министр.
Он отметил, что каша с мясом замечательные, а борщ министру не понравился. Малюська отметил, что долго такую еду есть не стал бы. При этом министр рассказал, что планирует такую проверку периодически повторять, и подозревает, что в результате питание в СИЗО улучшится.