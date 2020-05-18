Министр юстиции Украины Денис Малюська решил попробовать, чем кормят заключенных в СИЗО. Об этом 18 мая он написал в Facebook

Опубликованы фото платных камер в украинских СИЗО © Facebook, Міністерство юстиції України

Он отметил, что каша с мясом замечательные, а борщ министру не понравился. Малюська отметил, что долго такую еду есть не стал бы. При этом министр рассказал, что планирует такую проверку периодически повторять, и подозревает, что в результате питание в СИЗО улучшится.