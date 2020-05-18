«Родителям рассказывают, что будет лучше, будет легче. Но не все родители хотят. Многие написали заявления, что хотят немецкий. Родители 11-классников, когда узнали, что русский будет факультативом, написали заявления, чтобы поставили украинский или английский», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что в школе предложили не ходить на уроки русского, если кто-то не хочет. Однако родителей возмущает, что деньги за факультатив платятся из бюджета, а нанимать учителей по украинскому для сдачи экзаменов придется за свой счет.