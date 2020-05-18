Педагогический совет общеобразовательной школы №90 в Кривом Роге без совещания с родителями проголосовал за обязательное изучение русского языка в 5-10 классах, а в 11 классе ввел его как факультативный предмет. Об этом 18 мая сообщает UA: Днепр

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