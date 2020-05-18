Заслуженная и народная артистка Украины и советская актриса Ольга Сумская показала архивные снимки и рассказала, как ссорилась с гримерами и режиссерами из-за своих густых бровей. Об этом на днях она сообщила в Instagram

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