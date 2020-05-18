«Сегодня такие брови в тренде. А когда-то все режиссеры на киностудии Довженко хотели мне их выщипать, потому что это, якобы, слишком по-украински. Когда приходила на кинопробы, гримеры мне их зарисовывали или предлагали сразу убрать. Я сопротивлялась и вызывала негатив», — заявила она.
Сумская рассказала, что на фото, где она одета в исторический костюм, запечатлены пробы на роль в фильме «Накануне» Николая Мащенко. Актрисе на фото 17 лет. Пробы проходили в несколько этапов, но утвердили российскую артистку. Своим поклонникам Ольга посоветовала не опускать рук после первых неудач.
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Саме такі брови сьогодні в тренді..А колись всі режисери на кіностудії Довженка хотіли мені їх вищипати,бо це,мовляв,дуже по-українські…Коли приходила на кінопроби,гримери мені їх замальовували або пропонували одразу прибрати,я пручалась і викликала негатив..На фото в історичному вбранні якраз фотопроби на роль у фільмі «Накануне» Миколи Мащенка,мені 17років, проби(сьогодні це кастинг) проходили в декілька етапів,але затвердили російську артистку..Як я переживала..Плакала,бо дуже хотіла знятися у Мащенка..Моя мама навіть лист йому написала,як ви могли,мовляв,не оцінити мою дитину!До чого це я?А до того,що кастингів може бути дууууже багато,але треба завжди вірити в себе і твоя роль тебе знайде!😳Треба тільки,аби карантин закінчився😷🤪!