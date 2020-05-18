Врачи скорой помощи в Харькове возмущены, что им не выплатили надбавку в 300%, которую обещало правительство, и требуют надлежащего обеспечения средствами индивидуальной защиты. Об этом 18 мая сообщает издание NewsRoom

«Рискуем жизнью, а получаем копейки». Врачи киевской больницы устроили забастовку © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

В письменном обращении к председателю Харьковской ОГА Алексею Кучеру, в котором изложена жалоба о невыполнении заявления Минздрава. По словам врачей, обещанные деньги получили менее 5% их коллег.

Также в письме говорится о невозможности медиками использовать средства индивидуальной защиты в полном объеме.