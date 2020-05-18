«Мы, сотрудники КП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" — фельдшеры, врачи, водители, заявляем о готовности начать 18 мая бессрочную забастовку», — приводит издание слова медиков в письме.
В письменном обращении к председателю Харьковской ОГА Алексею Кучеру, в котором изложена жалоба о невыполнении заявления Минздрава. По словам врачей, обещанные деньги получили менее 5% их коллег.
Также в письме говорится о невозможности медиками использовать средства индивидуальной защиты в полном объеме.