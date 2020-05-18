Президент Украины Владимир Зеленский просит депутатов Верховной Рады рассмотреть законопроект о двойном гражданстве. Об этом 18 мая объявили в ходе заседания согласительного совета, который транслировал телеканал «Рада»

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