«Инициатива президента объединить 65 миллионов украинцев находит свое воплощение частично в данном законопроекте. Данный законопроект нарабатывался вместе с Всемирным конгрессом украинцев диаспорскими организациями. Президент Украины поддерживает предложение рассмотреть в ближайшее время данный законопроект», — заявил первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук.
Ранее Зеленский поручил Министерству иностранных дел страны разработать механизмы предоставления гражданства этническим украинцам, живущим в других странах.