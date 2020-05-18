Рейтинг доверия среди политиков возглавляет президент Украины Владимир Зеленский, которому доверяют 57% граждан и не доверяют 37%. Об этом 18 мая сообщается на сайте Социологической группы «Рейтинг»

Не Зеленский. Украинцы назвали лучшего президента страны за всю историю © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

При этом депутату Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрию Бойко доверяют 25%, не доверяют — 57%. Лидеру «Голоса» Святославу Вакарчуку — 24% и 61% соответственно, лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко — 22% и 72%, и лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко — 20% и 76%.

Опрос проводился 12-13 мая среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Были опрошены 3 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1,8%.