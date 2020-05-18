«Более трети опрошенных не смогли оценить свой уровень доверия к политикам [спикеру парламента] Д.Разумкову и [премьер-министру] Д.Шмыгалю. В общем Д.Разумкову доверяют 25%, не доверяют — 33%. Действующему премьеру доверяют только 14%, а 39% — не доверяют. Ко всем другим политикам заметно преобладает недоверие», — говорится в сообщении.
При этом депутату Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрию Бойко доверяют 25%, не доверяют — 57%. Лидеру «Голоса» Святославу Вакарчуку — 24% и 61% соответственно, лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко — 22% и 72%, и лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко — 20% и 76%.
Опрос проводился 12-13 мая среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Были опрошены 3 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1,8%.