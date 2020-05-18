Между нынешними властями Украины и экс-президентом Петром Порошенко есть договоренности, из-за чего и были приостановления расследования по возбужденным против него делам. Об этом юрист Андрей Портнов сказал в интервью изданию «Страна» 17 мая

Портнов пообещал новому генпрокурору продолжить свою борьбу с Порошенко © aportnov.com

«Я могу видеть лишь то, что идет на фоне остановки расследований. Это совместные голосования фракции Порошенко и правящей фракции "Слуга народа". Мы видим разделение должностей в прокуратуре, правительстве. Мы видим огромное количество зависимых от Порошенко людей внутри фракции "Слуга народа" и президентского Офиса. Раз они вместе делят власть и вместе голосуют — можно это и считать причиной, почему остановилось расследование дел на Порошенко», — сказал Портнов.

По его мнению, показательным также является то, что за два месяца работы нового генпрокурора Порошенко ни разу не вызывали на допросы. Соответственно, тут имеет место договоренность, считает юрист.