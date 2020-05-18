После возвращения на Украину Портнов стал инициатором множества резонансных уголовных дел, в частности против Порошенко. Однако по прошествии года подозрение экс-президенту ни по одному из 17 дел не предъявили.
«Я могу видеть лишь то, что идет на фоне остановки расследований. Это совместные голосования фракции Порошенко и правящей фракции "Слуга народа". Мы видим разделение должностей в прокуратуре, правительстве. Мы видим огромное количество зависимых от Порошенко людей внутри фракции "Слуга народа" и президентского Офиса. Раз они вместе делят власть и вместе голосуют — можно это и считать причиной, почему остановилось расследование дел на Порошенко», — сказал Портнов.
По его мнению, показательным также является то, что за два месяца работы нового генпрокурора Порошенко ни разу не вызывали на допросы. Соответственно, тут имеет место договоренность, считает юрист.