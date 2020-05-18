Новым руководителем Аграрного фонда назначен сын бывшего заместителя генпрокурора Николая Банчука, который с конца 1980-х занимал различные должности в органах прокуратуры, а прошлым летом стал консультантом главы СБУ Ивана Баканова. Об этом на днях сообщил Центр противодействия коррупции в Facebook

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Отмечается, что семья владеет пятью домами, 112-метровыми апартаментами в Киеве, более 10 земельными участками, 400 тыс. долларов наличными, Mercedes GL350, ювелирными изделиями, гаражами и офисами.

«Но давайте о сыне. Начинал в МИДе, а после Майдана, когда отец стал заместителем генпрокурора, в 27 лет стал заместителем председателя РГА на Буковине, откуда родом Банчук-старший. Впоследствии работал в структурах Укроборонпрома и вот вчера стал руководителем Аграрного фонда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Богдан Банчук еще студентом стал владельцем 140-метровых апартаментов в Киеве. Кроме того, вместе с супругой они владеют одной квартирой в Киеве на 135 кв. м и домом на 350 кв. м. Супруги ездят на иномарках общей стоимостью 1,4 млн грн (около 3 млн рублей).