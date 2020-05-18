Украинские власти боятся как закрывать уголовное дела, возбужденные против экс-президента Петра Порошенко, так и расследовать их. Об этом юрист Андрей Портнов заявил в интервью изданию «Страна» 17 мая

Портнов: У Зеленского с каждым днём все сильнее крен к националистам и Майдану © aportnov.com

«Власть, с одной стороны, боится эти дела закрывать. Потому что понимает — мы сразу же будем делать известными тех, кто это сделал. А с другой стороны — боится их расследовать… У Порошенко даже хватает смелости выходить со встреч на Банковой, давать интервью. У него хватает наглости поучать сегодняшнего президента: что он правильно сделал, продлив санкции против российских соцсетей. Он рисует для Зеленского "красные линии" по Минским соглашениям, которые сам же и подписал. То есть мы видим, что власть боится Порошенко», — сказал Портнов.

По его мнению, все, что зависело от него, он сделал: взял на себя ответственность, поставил подпись под заявлением, получил набор процессуальных прав, в рамках чего посетил все допросы в Госбюро расследований (ГБР), прокуратуре и МВД.

Юрист отметил, что некоторых успехов его команде все-таки удалось добиться: например, арестовать в Люксембурге 32 миллиона евро на счетах партнера Порошенко Владимира Макеенко.