После возвращения на Украину Портнов стал инициатором множества резонансных уголовных дел, в частности против Порошенко. Однако по прошествии года подозрение экс-президенту ни по одному из 17 дел не предъявили.
«Власть, с одной стороны, боится эти дела закрывать. Потому что понимает — мы сразу же будем делать известными тех, кто это сделал. А с другой стороны — боится их расследовать… У Порошенко даже хватает смелости выходить со встреч на Банковой, давать интервью. У него хватает наглости поучать сегодняшнего президента: что он правильно сделал, продлив санкции против российских соцсетей. Он рисует для Зеленского "красные линии" по Минским соглашениям, которые сам же и подписал. То есть мы видим, что власть боится Порошенко», — сказал Портнов.
По его мнению, все, что зависело от него, он сделал: взял на себя ответственность, поставил подпись под заявлением, получил набор процессуальных прав, в рамках чего посетил все допросы в Госбюро расследований (ГБР), прокуратуре и МВД.
Юрист отметил, что некоторых успехов его команде все-таки удалось добиться: например, арестовать в Люксембурге 32 миллиона евро на счетах партнера Порошенко Владимира Макеенко.