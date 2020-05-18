Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пообещал поднять на заседании правительства вопрос применения санкций в отношении украинцев, которые нарушают карантин, не придерживаются рекомендаций и масочного режима. Об этом 18 мая он заявил во время брифинга, который транслировали украинские телеканалы

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