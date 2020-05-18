«Людям, которые решили бездумно и безопасно, несмотря на рекомендации специалистов нарушать карантин… Я просто рекомендую смотреть цифры, особенно ту строку, где количество заболевших и летальных случаев. Потому что, это не шутки», — заявил Степанов.
Министр еще раз настоятельно попросил всех придерживаться карантинных ограничений, которые рекомендует Минздрав и пообещал поднять вопрос относительно санкций за его нарушения. По его словам, соответствующие органы должны реагировать и составлять протоколы.