Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне ситуации с коронавирусом является незаменимым инструментом реагирования на кризис. Об этом генсек ООН Антониу Гутерриш заявил в начале видеосаммита Всемирной ассамблеи здравоохранения 18 мая, передает «Интерфакс»

«Хорошо, но неэффективно». Абзалов о работе ВОЗ в период пандемии © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк сказал он.

Генсек подчеркнул, что внимание к ситуации с коронавирусом в развивающихся странах — это не «благотворительность», а вопрос безопасности всего мира. Также он указал на необходимость выяснить причины такого быстрого распространения коронавируса по миру, чтобы быть подготовленными к возникновению подобных кризисов в будущем.

В апреле президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансирование ВОЗ. Он обвинил организацию в продвижении китайской «дезинформации» о вспышке коронавируса и сказал, что намерен расследовать эту ситуацию. Впоследствии телеканал Fox News сообщал, что Вашингтон намерен восстановить частичное финансирование ВОЗ, но только на уровне КНР. Ранее США были крупнейшим донором организации.