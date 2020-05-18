«ВОЗ незаменима. Ей нужно больше ресурсов, особенно для того, чтобы оказывать поддержку развивающимся странам, что должно быть главным предметом нашего беспокойства», — сказал он.
Генсек подчеркнул, что внимание к ситуации с коронавирусом в развивающихся странах — это не «благотворительность», а вопрос безопасности всего мира. Также он указал на необходимость выяснить причины такого быстрого распространения коронавируса по миру, чтобы быть подготовленными к возникновению подобных кризисов в будущем.
В апреле президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансирование ВОЗ. Он обвинил организацию в продвижении китайской «дезинформации» о вспышке коронавируса и сказал, что намерен расследовать эту ситуацию. Впоследствии телеканал Fox News сообщал, что Вашингтон намерен восстановить частичное финансирование ВОЗ, но только на уровне КНР. Ранее США были крупнейшим донором организации.