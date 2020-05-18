Большинство украинцев считают, что лучшим президентом Украины является Леонид Кучма. Об этом 18 мая сообщается на сайте Социологической группы «Рейтинг»

Назван безусловно худший президент в истории Украины. И условно лучший © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сообщении.

В то же время 14% ответили, что ни один из них не был лучшим, еще 10% — затруднились ответить. Чаще Кучму и Януковича выбирали жители юго-восточных областей, Порошенко — жители западно-центральных регионов. Зеленского чаще выбирали молодые опрошенные, а Кравчука — старшие.

Относительно чаще эпохой развития опрошенные назвали времена правления Кучмы и Зеленского, застоем — годы правления Ющенко, упадком — период президентства Януковича и Порошенко.

Опрос проводился 12-13 мая среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Были опрошены 3 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1,8%.