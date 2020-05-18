Большинство украинцев чувствует, что Украина движется в неправильном для себя направлении, но треть имеет противоположное мнение. Об этом 18 мая сообщается на сайте Социологической группы «Рейтинг»

По результатам опроса, треть населения оценивают направление движения страны как правильное, а половина — как неправильное, еще 17% затруднились ответить. «Более положительно оценивают ситуацию молодые респонденты, сторонники президента [Владимира] Зеленского и партии "Слуга народа"», — говорится в сообщении. Зеленский против Эрмитажа и МГУ © president.gov.ua Опрос проводился 12-13 мая среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Были опрошены 3 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1,8%.