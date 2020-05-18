По результатам опроса, треть населения оценивают направление движения страны как правильное, а половина — как неправильное, еще 17% затруднились ответить.
«Более положительно оценивают ситуацию молодые респонденты, сторонники президента [Владимира] Зеленского и партии "Слуга народа"», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что 35% считают, что ситуация с коронавирусом на Украине на сегодня улучшается. Столько же считают, что она не меняется и 17% видят ухудшение ситуации. За последние две недели, количество тех, кто говорит об ухудшении ситуации с коронавирусом, уменьшилась почти втрое - с 44% до 17%.
Опрос проводился 12-13 мая среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Были опрошены 3 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1,8%.