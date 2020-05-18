«Основные стратегические цели таковы: укрепление деловых отношений между США и Украиной посредством предоставления транспарентной платформы для сотрудничества, создание лучших условий для бизнеса, а также решение социальных проблем Украины за счет разработки "серьезных игр"», — говорится в документе.
В рамках проекта Вашингтон планирует набрать около 50 разработчиков с Украины, чтобы организовать для них семинар по социальным вопросам, на котором участники начнут работу над «серьезными играми».
Наставниками на семинаре выступят специалисты обеих стран, в частности, представители американских компаний — производителей видеоигр.
Семинар планируется провести в начале сентября. В ходе мероприятия должен состояться «геймджем» — соревнование разработчиков по скоростному созданию новых игр.
На весь проект Госдеп намерен выделить до $100 тыс.