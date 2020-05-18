Госдепартамент США планирует заняться решением социальных проблем на Украине путем разработок «серьезных игр», американское посольство в Киеве объявило конкурс среди организаций. Об этом 18 мая сообщает RT

Олейник: США размещают биолаборатории в зависимых странах, таких как Украина © Владимир Трефилов говорится в документе.

В рамках проекта Вашингтон планирует набрать около 50 разработчиков с Украины, чтобы организовать для них семинар по социальным вопросам, на котором участники начнут работу над «серьезными играми».

Наставниками на семинаре выступят специалисты обеих стран, в частности, представители американских компаний — производителей видеоигр.

Семинар планируется провести в начале сентября. В ходе мероприятия должен состояться «геймджем» — соревнование разработчиков по скоростному созданию новых игр.

На весь проект Госдеп намерен выделить до $100 тыс.